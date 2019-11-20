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18:21

Радзиховский: Пиар Путина в том, чтобы максимально опустить Зеленского

фото ЗакС политика Радзиховский: Пиар Путина в том, чтобы максимально опустить Зеленского

Запутавшиеся взаимоотношения Кремля и Киева на фоне "подвисшей" проблемы Донбасса и до сих пор не решенной судьбы региона прокомментивал публицист Леонид Радзиховский, регулярно высказывающийся на эту тему. Уклонение президента Владимира Путина от встречи с украинским визави тет-а-тет и даже уклонение от встречи в присутствии лидеров СНГ для него понятно и объяснимо с сугубо имиджевой точки зрения.

"Очевидно, он хочет поставить Зеленского в позицию просителя, чтобы тот долго клянчил о встрече. А он ему откажет. Пиар Путина в том, чтобы максимально опустить Зеленского", - рассудил он, давая интервью изданию "Деловая столица".

Однако, на какой статус сепартистского юго-востока Украины всерьез претендует Кремль в конечном итоге, для Радзиховского загадка. Как бы ни была "продана" история телезрителям, в администрации президента, уверен он, должны понимать, что на компромисс в той или иной форме все равно идти придется. Странно и наивно, подчеркнул эксперт, всерьез претендовать на то, что удастся "впихнуть" ДНР и ЛНР обратно в Украину со всеми нынешними командирами во главе.

"Даже если бы Зеленский этого и хотел, это не от него зависит. Это как требовать от него, чтобы он распустил Украину и объявил, что такого государства нет. Желания Зеленского тут не имеют большого значения, он просто физически не может этого сделать. Москва давит, только зачем давит и чего хочет выдавить — я понять не могу", - признался политолог.

Отметим, что отношения двух стран заметно потеплели в 2019 году со сменой украинского президента, но процесс переговоров о судьбе Донбасса, ненадолго продвинувшийся вперед, снова стал затягиваться.

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21:45    
распутин крымом и лугандоном прищемил себе яйца, они распухли и портят его ковбойскую походку... китай уже открыто пишет о проблемах путина, в том числе и по "территориям" (газета Sohu, Китай):
..."Обратившись к российской истории, можно заметить, что страна имеет талант к отвоевыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию. В новой истории Россия — это та страна, которая стремительно расширяла свою территорию, и сегодня является самой большой страной в мире. Однако она никогда не была по-настоящему богатой. В стабилизирующейся мировой обстановке, сегодня, когда экономика становится все важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение.

21:07   eleonoraftolik   eleonoraftolik1993398kkj@mail.ru
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--- https://blu.vn/miopres

18:57   Саша  
У Путина полные руки КОЗЫРЕЙ и по Донбассу, и транзиту газу! С чего ради Путину надо идти на компромиссы?????? Можно продавить свои решения по эти вопросам, а не получится, то оставить минимум всё как есть, а именно, ДНР и ЛНР продолжают жить, как жили последние 5,5 лет и развивать многосторонние отношения с Россией! Если Киев не пойдёт на путинские ультиматумы по транзиту газа через Украину, то вообще этот транзит прекратить и ждать ввода в строй "Северного потока-2" без которого Европе совершенно не обойтись ни при каких поставках газа из США или других стран! Путину нужна для этого только СТАЛИНСКАЯ политическая воля!

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