Радзиховский: Пиар Путина в том, чтобы максимально опустить Зеленского

Запутавшиеся взаимоотношения Кремля и Киева на фоне "подвисшей" проблемы Донбасса и до сих пор не решенной судьбы региона прокомментивал публицист Леонид Радзиховский, регулярно высказывающийся на эту тему. Уклонение президента Владимира Путина от встречи с украинским визави тет-а-тет и даже уклонение от встречи в присутствии лидеров СНГ для него понятно и объяснимо с сугубо имиджевой точки зрения.

"Очевидно, он хочет поставить Зеленского в позицию просителя, чтобы тот долго клянчил о встрече. А он ему откажет. Пиар Путина в том, чтобы максимально опустить Зеленского", - рассудил он, давая интервью изданию "Деловая столица".

Однако, на какой статус сепартистского юго-востока Украины всерьез претендует Кремль в конечном итоге, для Радзиховского загадка. Как бы ни была "продана" история телезрителям, в администрации президента, уверен он, должны понимать, что на компромисс в той или иной форме все равно идти придется. Странно и наивно, подчеркнул эксперт, всерьез претендовать на то, что удастся "впихнуть" ДНР и ЛНР обратно в Украину со всеми нынешними командирами во главе.

"Даже если бы Зеленский этого и хотел, это не от него зависит. Это как требовать от него, чтобы он распустил Украину и объявил, что такого государства нет. Желания Зеленского тут не имеют большого значения, он просто физически не может этого сделать. Москва давит, только зачем давит и чего хочет выдавить — я понять не могу", - признался политолог.

Отметим, что отношения двух стран заметно потеплели в 2019 году со сменой украинского президента, но процесс переговоров о судьбе Донбасса, ненадолго продвинувшийся вперед, снова стал затягиваться.