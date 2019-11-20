Петербургские коммунисты пожаловались Шишлову на задержания 7 ноября

Члены КПРФ в Петербурге обратились к уполномоченному по правам человека в городе Александру Шишлову с просьбой принять меры для восстановления их прав, нарушенных во время празднования годовщины Октябрьской революции. Среди подписавшихся – депутаты ЗакСа Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

В обращении петербургские коммунисты напомнили, что подали в срок уведомление о намерении провести 7 ноября шествие к крейсеру «Аврора» с последующим там митингом. Однако Смольный отказался согласовывать акцию, используя, как считают коммунисты, несостоятельные и искусственные причины для этого. В КПРФ назвали оскорбительными эти причины для граждан, собравшихся отметить день революции.

Реакция Смольного на подготовку и проведения шествия, считают обратившиеся, не является конструктивной и нейтральной, как предписано конституционными нормами. «[Реагирование властей] оказалось нацеленным не на обеспечение необходимых условий для правомерного осуществления гражданами права на свободу мирных собраний и шествий, а очевидным образом преследовало другую цель – произвольно ограничить принадлежащие этим гражданам права и свободы», - убеждены в петербургском отделении КПРФ.

Предложенную альтернативу в виде Удельного парка коммунисты сочли неуважением к петербуржцам и российской истории. Они решили отметить годовщину революции возложением цветов к «Авроре». Собравшиеся шли мирно, не выходя на проезжую часть Петровской набережной и соблюдая правила дорожного движения – и все равно 12 человек подверглись «необоснованному и достаточно жёсткому задержанию силами стянутой полиции», подчеркнули в КПРФ.

Задержание участников шествия, в том числе депутата Ольги Ходуновой, коммунисты расценили как нарушение своих конституционных прав – в том числе на свободу собрания. Обратившиеся просят Шишлова обратить внимание на «неоднократные нарушения» прав коммунистов при организации акций, на «устойчивое пренебрежение» властями города положениями Конституции о свободе собраний и на «особое общественное значение допущенных нарушений, которые нашли отклик в публикациях СМИ».

Напомним, власти Петербурга второй год подряд не согласовали КПРФ акцию в честь годовщины революции. Коммунисты вышли 7 ноября на прогулку до «Авроры», полиция начала задержания людей с флагами до того, как участники дошли до крейсера. Подробнее о прошедшей прогулке и задержаниях – в материале ЗАКС.Ру.

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