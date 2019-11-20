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18:51

ЛДПР в Петербурге анонсировала митинг против принятия закона о домашнем насилии

фото ЗакС политика ЛДПР в Петербурге анонсировала митинг против принятия закона о домашнем насилии

На площади Ленина 24 ноября пройдет митинг против принятия законопроекта о домашнем насилии, сообщили соорганизаторы акции, петербургское отделение ЛДПР.

Среди других организаторов – Институт Общественного уполномоченного по защите семьи, Координационный совет патриотических сил Петербурга, общественное движение «Патриоты Великого Отечества» и другие. По словам либерал-демократов, они хотят «знать и слышать, что думают люди о резонансных законопроектах».

Законопроект о домашнем насилии в его нынешнем виде – это «не продукт глубокой аналитики, а простая копирка западных аналогов, без учета российской специфики», заявили в ЛДПР. По мнению лидера регионального отделения партии Юрия Ломакина, в нем «слишком много лазеек, которые могут нанести серьезный удар по нашим семьям».

Работа над законопроектом о домашнем насилии ведется с 2016 года, однако тогда при первом внесении в Госдуму он не прошел первое чтение. После этого в 2017 году домашнее насилие было декриминализировано по предложению сенатора Елены Мизулиной. Сейчас побои в отношении близких родственников на первый раз караются административными штрафами в 5-30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.

В законе о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие «преследование» и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

Ранее свыше 180 православных и родительских организаций призвали президента Владимира Путина не допустить принятия этого закона. По их мнению, он основан на «радикальной антисемейной идеологии феминизма». Депутат Оксана Пушкина сообщала об угрозах и оскорблениях в адрес автором инициативы.

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