Руководство Ирана намерено одолжить у России 5 млрд долларов

Правительство Ирана сообщило о намерении в ходе предстоящего визита официальной делегации в Москву 21 ноября попросить кредит на сумму 5 млрд долларов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на арабскую прессу, с которой, в свою очередь, планами поделился местный министр энергетики Реза Ардаканиан.

Иранские дипломаты утверждают, что кредит в упомянутом размере был анонсирован Россией еще четыре года назад - он должен был пойти на развитие совместных инфраструктурных проектов.

Отметим, что в Иране последние дни происходят ожесточенные бои граждан с силами правопорядка. Протесты начались из-за планов чиновников повысить в полтора раза цены на топливо. В стране не первый день отключен интернет. По разным сведениям, в ходе столкновений погибло от 100 до 200 человек.

"Иран бурлит. Он наш союзник, потому молчим", - отметил у себя в блоге политик Эдуард Лимонов, посвятивший пост неохотному освещению проблемы российским телевидением.

В октябре президент Владимир Путин объявил о том, что Россия простила африканским странам 20 млрд долларов долгов.