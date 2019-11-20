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19:10

Руководство Ирана намерено одолжить у России 5 млрд долларов

фото ЗакС политика Руководство Ирана намерено одолжить у России 5 млрд долларов

Правительство Ирана сообщило о намерении в ходе предстоящего визита официальной делегации в Москву 21 ноября попросить кредит на сумму 5 млрд долларов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на арабскую прессу, с которой, в свою очередь, планами поделился местный министр энергетики Реза Ардаканиан.

Иранские дипломаты утверждают, что кредит в упомянутом размере был анонсирован Россией еще четыре года назад - он должен был пойти на развитие совместных инфраструктурных проектов.

Отметим, что в Иране последние дни происходят ожесточенные бои граждан с силами правопорядка. Протесты начались из-за планов чиновников повысить в полтора раза цены на топливо. В стране не первый день отключен интернет. По разным сведениям, в ходе столкновений погибло от 100 до 200 человек.

"Иран бурлит. Он наш союзник, потому молчим", - отметил у себя в блоге политик Эдуард Лимонов, посвятивший пост неохотному освещению проблемы российским телевидением.

В октябре президент Владимир Путин объявил о том, что Россия простила африканским странам 20 млрд долларов долгов.

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21:06   eleonoraftolik   eleonoraftolik1993398kkj@mail.ru
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

20:10    
дать нашенским МУЛЛАМ 10 ЯРДОВ на пропитание

19:22    
Это всё последствия американских санкций против Ирана...Иран не Россия, которая легко с санкциями справилась...

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