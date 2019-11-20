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19:02

Беглов не поможет ускорить строительство нового корпуса больницы в Колпино

фото ЗакС политика Беглов не поможет ускорить строительство нового корпуса больницы в Колпино

Новый хирургический корпус городской больницы №33 в Колпинском районе, сроки открытия которого переносятся уже пять лет, будет введен в эксплуатацию не раньше 2021 года. Об этом сообщается в ответе губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Законодательного собрания Елены Киселевой.

В своем обращении Киселева просила Беглова дать поручение чиновникам не останавливать строительство нового корпуса больницы и обеспечить объект финансированием, чтобы выполнить данное жителям города Колпино обещание и ввести здание в эксплуатацию в 2020 году. Депутат напомнила, что изначально объект планировалось сдать еще в 2014 году. Позже стройка сталкивалась с многочисленными проблемами, сменами подрядчиков и корректировками документации. 

"Крайне сложно объяснить моим избирателям, остро нуждающимся в появлении этого стратегического для района объекта здравоохранения, почему больницу строят восемь лет, и почему еще на год отодвигается срок ввода  многострадального корпуса в эксплуатацию", - написала Киселева губернатору. 

В ответе Александра Беглова коротко поясняется, что в проектную документацию по объекту были внесены значительные изменения. В частности теперь в новом корпусе расположатся стационарное отделение скорой помощи, а также отделения сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии. Не будет в здании лаборатории микробиологии, отделений эндоскопии и лучевой диагностики и центра амбулаторной хирургии.  Новая документация в настойщий момент отправлена на экспертизу. Финансирование стройки уже рассчитано на 2020 и 2021 годы. "<..> Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2021 году", - говорится в ответе губернатора. 


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