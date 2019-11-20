ЗакС и социально-православная казна

Больше средств на храмы, полицию, судей и дорожные развязки. «Социальный» проект бюджета Петербурга на 2020 год 20 ноября прошел второе чтение в Заксобрании. Депутаты приняли поправки губернатора Александра Беглова и фракции «Единая Россия». Оппозиционеров постоянно поторапливали, но все же выслушали, хотя предложения их принимать не стали.

Лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский ко второму чтению городского бюджета подготовился старательнее всех. Он не только составил целый пакет поправок, но и написал обращение к коллегам. Зная о, мягко говоря, неоднозначном отношении многих парламентариев к «транспортной реформе», оппозиционер призвал депутатский корпус отклонить поправку губернатора, в которой были прописаны связанные с реформой траты. Затея была обречена на провал, но Вишневский не мог представить, что он случится так скоро. Депутат сообщил ЗАКС.Ру, что в протокольном секторе парламента его обращения раздавать отказались, пообещав, что позже, уже после заседания, разошлют их через канцелярию.

«Яблочник» представил с трибуны восемь поправок. В частности, высказался против траты 15 млн рублей на прием губернатора Александра Беглова в рамках Петербургского международного экономического форума и примерно такой же суммы на «воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи». Сэкономленные деньги депутат предложил передать на создание обогревочных пунктов для бездомных. Только в 2018 году на улицах города умерло 947 человек, зачитал официальную статистику Вишневский.

- На одной чаше весов губернаторский прием и пустые мероприятия, а на другой - почти тысяча жизней граждан Петербурга, - подвел итог депутат.

У «финансового» вице-губернатора Евгения Елина оказалась собственная справка:

- На сегодняшний день палатки размещены в Московском и Фрунзенском, несколько – в Калининском районе. Помимо этого, «Ночлежка» разместила палатки, помимо этого в Приморском районе разместила Мальтийская служба помощи. Пока мы видим, что загрузка составляет менее 10%.

Это и другие предложение «яблочника» не было принято. Депутаты «Единой России» по ним просто не голосовали. То же самое повторялось при обсуждении поправок других оппозиционеров – всего их было более двадцати. Подобная картина в этом депутатском созыве повторяется из года в год при принятии бюджета. Больше всего она, похоже, наскучила спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Когда авторы зачитывали свои идеи слишком долго или слишком медленно, он начинал нервничать и делать замечания.

- Посмотрите, вот я сижу здесь, ворох целый поправок, - поторопил он лидера фракции Партия Роста Оксану Дмитриеву, вступившую было в полемику с вице-губернатором Елиным.

Некоторых докладчиков Макаров прямо обвинял в самопиаре.

- Вот учитесь коллеги, как надо пиариться, - сказал спикер о Вишневском. – А если бы все депутаты начали предлагать отменить квартплату, отменить налоги, отменить вообще плату за проезд – отменить всё. Вот как бы было социально! И мы вроде бы как заботимся, а нам надо принимать бюджет.

Представители оппозиционных фракций чаще всего просили увеличить объем средств на капитальный ремонт исторических зданий, расселение коммунальных квартир и реализацию других жилищных программ. Средства, как правило, предлагали взять из резервного фонда Смольного или сэкономить, отказавшись погашать облигационный займ АО «Западный скоростной диаметр». Вице-губернатор Елин на это заметил, что город не может не исполнять свое соглашение с партнером:

- Обязательство мы на себя взяли, и обязательства как ответственные люди должны выполнять.

Некоторые депутаты пытались с этим доводом спорить. Например, Дмитриева возразила, что парламенту в свое время не дали ознакомиться с этим документом и, поскольку соглашение Заксобранием не ратифицированы, публичным обязательством оно не является.

Резервный фонд тоже оказался недоступным для оппозиционеров источником. Деньги оттуда, по словам Елина, уже используются для финансирования других поправок: двух губернаторских и одной от фракции «Единая Россия».

Эти предложения были приняты Заксобранием без обсуждения и единым пакетом. Губернатор Беглов своей поправкой увеличил доходную часть бюджета с 664,7 до 674,9 млрд рублей, а расходную – с 701 до 727,7 млрд рублей. Таким образом дефицит составил 52,7 млрд рублей, на 16 млрд больше, чем в редакции, подготовленной к первому чтению.

Транспортная реформа будет стоить городу порядка 14 млрд рублей. По словам Елина, значительная часть этих средств пойдет на оказание помощи льготникам, которые пользуются транспортам. Чиновник также подтвердила журналистам, что плата за разовый проезд в общественном транспорте повысится на 10 рублей – до 50 рублей в автобусе и 55 рублей в метро. Для владельцев проездных плата вырастет на два рубля.

- У нас есть наши гости, мы их любим и уважаем, но не всегда правильно, чтобы жители субсидировали в полном объеме поездки наших гостей. Поэтому когда мы определяем стоимость проезда, мы берем эти соображения в расчет, - прокомментировал Елин журналистам.

В рамках второй поправки Беглов выделил 725 млн рублей на строительство транспортной развязки в районе реки Пулковки, по пути к «Экспофоруму», где в 2020 году должен состояться форума ШОС и БРИКС.

- Порядка 32 делегаций первых лиц приедет в город. Нам надо обеспечить и безопасность для делегаций стран, и комфорт для жителей, - заявил Елин. – Жизнь не кончается 2020-м годом. Мероприятия подобного уровня, общенационального масштаба будут проходить и в дальнейшем.

Город уже планировал подобный проект к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в ходе начавшихся работ были найдены останки бойцов времен Великой отечественной войны. Проект сначала заморозили, а затем от него решили отказаться, дабы не будоражить общественность. Теперь поняли, что развязка все-таки нужна и Елин поспешил поообещать, что память о погибших она не затронет. По его словам, Смольный намерен провести ряд поисково-изыскательских работ, после которых Минобороны предстоит определить границы мемориальной зоны и заняться перезахоронением найденных останков.

Депутаты «Единой России» 117,2 млн рублей из резервного фонда направила на ремонт помещений судов и правоохранительных органов, 116,5 млн рублей – на реконструкцию храмов и других религиозных объектов, 80,9 млн рублей – рупору ЗакСа, газете «Вечерний Петербург», 12 млн рублей – столовой Мариинского дворца, в которой ежедневно обедают. Еще 425 тысяч рублей они решили выделить на работу собственных приемных в Калининском и Адмиралтейском районах. Дополнительные субсидии в размере от 5 до 20 млн рублей получат 15 муниципалитетов, подконтрольных единороссам.

Обсуждение бюджета во втором чтении продлилось около 50 минут. Если бы свои поправки представила коммунистка Ирина Иванова, дотянули бы как раз до часа. Но ее слушать не стали, сославшись на то, что предложения парламентарий от КПРФ внесла слишком поздно. Так и не достучавшийся до сердец своих коллег депутат Вишневский распечатанные обращения к ЗакСу раздал журналистам.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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