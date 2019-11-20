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19:34

«Справедливая Россия» выдвинет Шмакова на довыборы в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика «Справедливая Россия» выдвинет Шмакова на довыборы в ЗакС Петербурга

Заместитель главы МО «Автово» Илья Шмаков будет представлять «Справедливую Россию» на дополнительных выборах в Законодательное собрание Петербурга, сообщила ЗАКС.Ру руководительница регионального отделения партии Марина Шишкина.

Она уточнила, что кандидатура автовского мундепа была утверждена 20 ноября на заседании петербургского бюро эсеров.

48-летний Шмаков возглавляет отделение «Справедливой России» в Выборгском районе Петербурга и с 2011 года заседает в муниципальном совете МО «Автово». Он также входит в бюро регионального совета партии.

В 2014 году Шмаков планировал принять участие в выборах депутатов муниципального совета МО № 15, но не был зарегистрирован местной избирательной комиссией. Это стало поводом для судебного иска. Эсеры впоследствии дошли до Конституционного суда и выиграли его в ноябре 2018 года.

На муниципальных выборах 2019 года замглавы МО «Автово» вновь выдвигался в совет МО № 15, но не смог избраться местным депутатом. В ходе кампании Шмаков заявлял о давлении в свой адрес.

После подведения итогов единого дня голосования Шмаков оказывал поддержку своим однопартийцам и другим оппозиционерам, избравшимся мундепами в МО «Озеро-Долгое», но не получившим мандаты после якобы пересчета голосов, инициированного единороссами. В ночь на 13 сентября, во время дежурства в помещении ИКМО, в котором, по мнению кандидатов, мог быть совершен подлог избирательной документации, Шмакова силой вынесли на улицу полицейские. Позже участвовавшие в задержании сотрудники МВД пожаловались, что эсер пинался и срывал с них нагрудные знаки.

Ожидается, что дополнительные выборы в ЗакС будут объявлены в связи с кончиной единоросса Павла Зеленкова, ушедшего из жизни в ночь на 11 июня. Зеленков представлял в парламенте 21 избирательный округ (территория Московского и Фрунзенского районов).

Дата довыборов еще не объявлена. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров ранее заявлял, что выборы в любом случае состоятся.  Другие политические партии, помимо «Справедливой России», еще не представляли своих возможных кандидатов.


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