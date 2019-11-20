Лидер движения "За правду" Прилепин предпочитает монгольские ценности

Идеолог и создатель новейшего политического движения "За правду" Захар Прилепин уточнил свои ценностные установки. Никогда не будучи замеченным в симпатиях к европейской культуре, на сей раз он дал понять, что "скифская", монгольская идентичность является для него одним из образцов.

"Пока европейцы с упоением ломают наши памятники, Монголия их ставит. Вся навязшая в зубах херотень - "настоящие европейцы", "европейское сознание" - это всё должно в разряд стыдобы переходить. "Настоящий монгол" - вот комплимент", - гласит пост писателя на личной странице "ВКонтакте".

Автора вдохновляют "налет и натиск", свойственные, по его мнению, степному народу.

Движение Прилепина, члена "Общероссийского народного фронта", обещает быть ультраконсервативным. По его собственному признанию, как бывший гонимый "лимоновец", он хочет, наконец, легализовать свое представительство в отечественной политике. По мнению общественного деятеля Евгения Ройзмана, вероятнее всего, исполнительная власть поможет движению "За правда", поскольку в ее интересах составить Госдуму после выборов 2021 года из целиком лояльных себе депутатов.