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20:56

Удальцов отделил себя от "тоталитарных" коммунистов, которые "ни на что не влияют"

фото ЗакС политика Удальцов отделил себя от "тоталитарных" коммунистов, которые "ни на что не влияют"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов объяснил, чем он и его союзники по политической борьбе отличаются от некоей уходящей натуры - сторонников "сильной руки", при этом социалистической. По его наблюдениям, даже в КПРФ, которую многие любят критиковать за несовременные взгляды и засидевшегося на своем посту лидера, условных сталинистов становится все меньше. Себя и своих сторонников Удальцов относит к европейским левым, к социал-демократам, в противовес сторонникам террора и бесправия.

"В КПРФ в основном современные люди, так же выступают за права и свободы. На митинги летом все ходили, петиции подписывали. Не надо каких-то пещерных... Тоталитарных коммунистов осталось очень мало уже в России, и они ни на что не влияют", - высказался он в интервью "Эху Москвы".

По его словам, в молодости он ходил в футболке с портретом советского вождя Иосифа Сталина только "из эпатажа" и не был поклонником "негативных практик", распространенных в годы его правления. Если брать более поздний период своей биографии, то, заверил Удальцов, в 2011-2012 годах, если бы он был за авторитаризм и тоталитаризм, то пошел бы не на Болотную, а на Поклонную площадь - "Путину молиться".

Накануне, 19 ноября, Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева, осужденных на 4,5 года по так называемому "болотному делу". Им присудили 24 тысячи евро.

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