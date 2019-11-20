Удальцов отделил себя от "тоталитарных" коммунистов, которые "ни на что не влияют"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов объяснил, чем он и его союзники по политической борьбе отличаются от некоей уходящей натуры - сторонников "сильной руки", при этом социалистической. По его наблюдениям, даже в КПРФ, которую многие любят критиковать за несовременные взгляды и засидевшегося на своем посту лидера, условных сталинистов становится все меньше. Себя и своих сторонников Удальцов относит к европейским левым, к социал-демократам, в противовес сторонникам террора и бесправия.

"В КПРФ в основном современные люди, так же выступают за права и свободы. На митинги летом все ходили, петиции подписывали. Не надо каких-то пещерных... Тоталитарных коммунистов осталось очень мало уже в России, и они ни на что не влияют", - высказался он в интервью "Эху Москвы".

По его словам, в молодости он ходил в футболке с портретом советского вождя Иосифа Сталина только "из эпатажа" и не был поклонником "негативных практик", распространенных в годы его правления. Если брать более поздний период своей биографии, то, заверил Удальцов, в 2011-2012 годах, если бы он был за авторитаризм и тоталитаризм, то пошел бы не на Болотную, а на Поклонную площадь - "Путину молиться".

Накануне, 19 ноября, Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева, осужденных на 4,5 года по так называемому "болотному делу". Им присудили 24 тысячи евро.