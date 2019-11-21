ВЦИОМ: Россияне хотят сменяемости партии власти

Более половины (51%) опрошенных социологами ВЦИОМ россиян уверены, что партия власти должна периодически сменяться, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные исследования.

В то же время 37% заявили обратное: правящая партия должна быть одной и той же. За сменяемость выступают в основном сторонники парламентской "оппозиции" - КПРФ и ЛДПР, а также пользователи интернета. Среди тех, кто симпатизирует "Единой России", перемен хотят лишь 25% респондентов.

Россияне полагают, что у правящей партии должна быть "непоколебимая" идеология (87%) и всецелая ответственность перед избирателями. 80% опрошенных утверждают, что в случае непотребного поведения партийца его следует исключать из политорганизации.

Руководитель ВЦОИМ Валерий Федоров отметил, что пришло "время повышенной требовательности граждан к власти".

"При этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю - на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное - чтобы она работала на общество, а не на себя любимых", - подчеркнул Федоров.