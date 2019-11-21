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10:21

Глава Якутии обязал школьников ежедневно исполнять гимн России

фото ЗакС политика Глава Якутии обязал школьников ежедневно исполнять гимн России

Руководитель Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте "Мы - будущее России", согласно которому учащиеся школ республики обязуются ежедневно исполнять гимн России.

Как пояснили в пресс-службе региона, обозначенный проект " нацелен на воспитание гражданина, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны". Власти Якутии полагают, что детей необходимо не только учить, но и помогать наполнять жизнь "нравственными ценностями и смыслами". 

"Речь идет о пересечении воспитания, образования, деятельности общественных организаций и институтов развития. А связующим звеном могут стать цифровые решения, которые близки и понятны современной молодежи", - пояснили чиновники.

В грядущем году в Якутии пройдет патриотический форум "Наше будущее - в России!".

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10:35    
Обратил внимание на то, что национальные республики, вроде Якутии, Чечни, Осетии и тд. намного активнее выступают за ВЕЛИКУЮ Россию, чем либеральная с прозападным уклоном Москва! Может московских прозападников из"пятой колонны" отправить на ПМЖ в Якутию на перевоспитание, да и мост в Якутск строить??? Был бы ВЕЛИКИЙ Сталин жив, то так бы и сделал во благо Отечества!

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