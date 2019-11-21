Глава Якутии обязал школьников ежедневно исполнять гимн России

Руководитель Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте "Мы - будущее России", согласно которому учащиеся школ республики обязуются ежедневно исполнять гимн России.

Как пояснили в пресс-службе региона, обозначенный проект " нацелен на воспитание гражданина, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны". Власти Якутии полагают, что детей необходимо не только учить, но и помогать наполнять жизнь "нравственными ценностями и смыслами".

"Речь идет о пересечении воспитания, образования, деятельности общественных организаций и институтов развития. А связующим звеном могут стать цифровые решения, которые близки и понятны современной молодежи", - пояснили чиновники.

В грядущем году в Якутии пройдет патриотический форум "Наше будущее - в России!".