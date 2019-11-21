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11:29

Экс-директор "Водоканала" задержан по делу о завышенных ценах на электричество

фото ЗакС политика Экс-директор "Водоканала" задержан по делу о завышенных ценах на электричество

Следователи МВД 20 ноября задержали бывшего директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова по делу о причинении предприятию ущерба из-за поставок электроэнергии по завышенным ценам, сообщили в управлении МВД по Петербургу.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана). Ущерб «Водоканала» из-за завышенных цен на электроэнергию оценивается в более чем 1,5 млн рублей, предприятие признано потерпевшим.

Кроме Целикова, накануне была задержана руководитель одной из коммерческих организаций. По данным «Фонтанки.ру», речь идет о главе ООО «Развитие и инвестиции» Марине Брюзгиной. Ее отпустили под подписку о невыезде.

Накануне в квартирах сотрудников «Водоканала» был проведен ряд обысков. Пришли правоохранители и к семье бывшего главы предприятия Феликса Кармазинова, которого не стало летом 2019 года.

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11:58    
Я не верю, что Евгений Целиков и Марина Брюзгина - евреи. Такие люди позорят нацию.

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