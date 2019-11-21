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11:36

Экипажу севшего в кукурузном поле самолета вручили ордена Мужества

фото ЗакС политика Экипажу севшего в кукурузном поле самолета вручили ордена Мужества

Экипаж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" представили к государственным наградам за проявленный во время жесткой посадки в кукурузном поле героизм.

Церемония награждения членов авиакоманды прошла накануне в столичном Гостином дворе. Ордена Мужества получили бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Яна Ягодина и Алия Слякаева.

Кроме того, ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа лайнера Airbus А321, включая пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

Ранее, напомним, экипажу вручили ключи от квартир в Екатеринбурге.

Экстренная посадка Airbus A321 состоялась 15 августа. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам.

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