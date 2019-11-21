Экипажу севшего в кукурузном поле самолета вручили ордена Мужества Экипаж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" представили к государственным наградам за проявленный во время жесткой посадки в кукурузном поле героизм. Церемония награждения членов авиакоманды прошла накануне в столичном Гостином дворе. Ордена Мужества получили бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Яна Ягодина и Алия Слякаева. Кроме того, ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа лайнера Airbus А321, включая пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Ранее, напомним, экипажу вручили ключи от квартир в Екатеринбурге. Экстренная посадка Airbus A321 состоялась 15 августа. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен