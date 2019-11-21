Фонд борьбы с коррупцией подал в суд на Путина

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали в Тверской суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину, сообщил политик Алексей Навальный на своем сайте. Среди истцов, кроме Навального, – сотрудники фонда Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и другие.

Иск подан на фоне давления, с которым ФБК сталкивается в последние месяцы: миллионные иски разных компаний и структур из-за акций протеста в июле-августе, уголовное дело об отмывании денег, признание организации иностранным агентом и обыски в штабах Навального по всей России. По мнению ФБК, это - реакция на их расследования о коррупции и хорошие результаты оппозиционеров на выборах в Москве впротивовес «Единой России».

ФБК требует признать незаконным бездействие Путина как гаранта Конституции. По словам Навального, он не реагирует и не принимает мер по прекращению «грубых и систематических» нарушений конституционных прав сотрудников фонда. Также истцы считают Путина причастным к организации преследования и просят признать его действия незаконными.

«Мы отказываемся признать, что у нас в нашей стране прав меньше, чем у лапшичной, иски которой на тему "люди съели бы больше лапши, если бы не Навальный и Соболь" принимаются и удовлетворяются, а наши жалобы на сотни незаконных конфискаций, обысков, арестов счетов и т.д. игнорируются», - заявил Навальный.