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12:00

"Медуза": Активисты SERB получают деньги от МВД

фото ЗакС политика "Медуза": Активисты SERB получают деньги от МВД

Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.

Со ссылкой на собственные источники и, в частности, на заявление экс-члена движения и ветерана Министерства внутренних дел Олега Чурсина журналисты рассказывают о том, каким образом государство контролирует рынок политического насилия в России.

"По приказу об оплате агентурной сети, принятому в 2018 году, суммы выплат агенту могут быть довольно серьезными. Ну, если он сдал какую-то крупную рыбу", - поделился Чурсин, уточнив, что выплачиваемые активистам суммы в основном довольно скромны и редко доходят до сотен тысяч рублей.

Заказы SERB поступают как от МВД, так и от ФСБ. Однако в последнее время, добавил Чурсин, заказы чаще поступают от "частников". 

Поведал бывший участник движения и о том, кто может стоять за антилиберальными акциями.

"В Москве и других городах России, за исключением Петербурга, большинство уличных акций против либералов - это либо Пригожин, либо Константин Малофеев. Они как бы точки входа для таких предложений", - сообщил Чурсин.

Активисты SERB часто играют роли провокаторов на оппозиционных акциях протеста и срывают многие мероприятия, носящие либеральный характер.

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13:53   Бордунов  
12:32 "с внутренними врагами"
Внутри у Саши враждуют: мразь, либерал, гомосек. К сожалению, чаще побеждает мразь, часто гомосек и никогда либерал.

13:03    
12:32 - истерика у пригожинской подстилки. Скоро и по вам всё всплывёт.

12:32    
"Сербы" - браво!!!!!!!!!!"Сербы"-истинные патриоты России, отстаивающие её интересы в борьбе с внутренними врагами Отечества-прозападными мразями-либерал-гомосеками!

12:30    
Провокаторы по вызову. Дешёвки.

12:07    
Где грязь там и свиньи.

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