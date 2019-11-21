Тихонова от имени ЗакСа намерена просить Медведева не поддерживать мусоросжигание

Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова внесла проект обращения Законодательного собрания Петербурга к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Депутат просит не включать мусоросжигательные заводы в нацпроект «Экология».

В своем документе Тихонова говорит о высоком уровне смертности (2,8%) населения крупных российских городов от болезней органов дыхания. Также депутат ссылается на опыт США, в 1005 году отказавшегося от планов строительства мусоросжигательных заводов, и Европейского союза, ужесточивших требования к таким предприятиям.

Петербургский парламентарий считает, что новый целевой показатель федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» будет стимулировать сжигание мусора, вместо развития инфраструктуры по переработке отходов.

- Нужно максимум разделять и перерабатывать, максимум пускать на вторичку, пытаться не накапливать, а не стимулировать сжигание. Для этого должен быть предпринят целый комплекс мер, - прокомментировала ЗАКС.Ру Тихонова.

О намерении включить в проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» целевой показатель по созданию инфраструктуры сжигания коммунального мусора стало известно в конце октября. Telegram-канал «Зеленый змий» опубликовал копию протокола совещания проектного комитета по национальному проекту «Экология», на котором обсуждался этот вопрос. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева подтвердила ТАСС эту информацию.

В настоящее время компания «РТ-Инвест» реализует проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Суммарная стоимость проекта оценивается в 150 млрд рублей. Население регионов проводило акции протеста против планов возведения предприятий.

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