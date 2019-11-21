В Москве в четвертый раз за полтора месяца задержали сотрудника ФБК Шаведдинова

Столичные правоохранители снова задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, известил он сам у себя в Twitter. Данная ситуация происходит с ним уже в четвертый раз за последние полтора месяца.

"Задержание не повод пропускать летучку ФБК. Сижу сейчас в ОВД Даниловский, жду пока менты что-нибудь придумают, а пока выхожу в прямой эфир к коллегам", - сообщил Шаведдинов.

На данный момент не ясно, чем работник ФБК мог вновь заинтересовать сотрудников правоохранительных органов.

До этого Шаведдинова задерживали 25, 17 и 12 октября. Во всех случаях из ОП его отпускали без протоколов.