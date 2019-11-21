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13:05

Безымянный сквер на улице Зенитчиков назвали Комсомольским

фото ЗакС политика Безымянный сквер на улице Зенитчиков назвали Комсомольским

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 ноября подписал постановление о присвоении названий для 31 ранее безымянной зеленой зоны. Документ опубликован на сайте Смольного.

В частности, сквер на улице Зенитчиков, между проспектом Стачек и Краснопутиловской улицей будет называться Комсомольским.

Зеленая зона на искусственном острове в устье реки Смоленки получила имя писателя Александра Володина, на Среднеохтинском проспекте появится сквер имени эстонского певца Георга Отса. 

Сквер у пересечения Кемской и Динамовской улиц назвали в честь знаменитого футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова.   

Зеленой зоне на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева дали имя художника Владимира Конашевича.

Сквер у Нахимовского военно-морского училища будет Нахимовским, а сквер у городской больницы № 14 – Ушаковским.


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14:21    
В честь первых прихватизаторов перестройки.

13:50    
Комсомольский - прекрасное название и звучит гордо!

13:40    
Садовник
Неухоженные, пыльные скверы, с невзрачной и чахлой растительностью, с вытоптанными и некошеными газонами и украденными деньгами на ремонт, но с такими громкими именами достойных людей - как-то это очень грустно и жалко. К чему этот самообман?

13:20    
МОТВЕ  с сынмшкой там памятник соорудить

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