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13:24

Госдума приняла закон о бюджете России на 2020 год

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о бюджете России на 2020 год

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, доходы бюджета России в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, расходы - 19,503 трлн рублей. Ожидается, что в 2021 году доходы вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей. Расходы тоже будут расти: до 20,634 трлн и 21,763 трлн рублей соответственно. Существенную долю составят расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность страны.

Ожидается профицит бюджета в 2020-2022 годах на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. По прогнозам, объем ВВП на 2020 год составит 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния.

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Предельный объем Фонда развития на 2020 год - 585 млрд руб., на 2021 год - 585 млрд руб. и на 2022 год - 585 млрд руб. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

На нацпроекты будет выделено в ближайшие три года около 7 трлн рублей, это приоритет расходов бюджета. Ожидается рост их финансирования: с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

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