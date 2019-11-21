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13:30

В Петербурге откроется фотовыставка в честь тренера Путина Анатолия Рахлина

фото ЗакС политика В Петербурге откроется фотовыставка в честь тренера Путина Анатолия Рахлина

Сегодня, 21 ноября, в центре ТАСС Северо-Запад прошла пресс-конференция, посвященная 50-летию петербургского "Клуба Дзюдо Турбостроитель", передает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

В честь данного события в городе на Неве пройдет несколько официальных мероприятий. В частности, 28 октября в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца состоится открытие фотовыставки "Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декабристов, 21. Прикосновение к истокам", посвященной истории ленинградского-петербургского клуба дзюдо.

Во времена СССР в бывших конюшнях князей Юсуповых находился спортзал ДСО "Труд". Там тренировались самбисты и борцы-вольники. В 1964 году к тренеру Анатолию Рахлину в секцию по самбо пришли заниматься новички-подростки, среди которых был 12-летний Владимир Путин.

В 2013 году Рахлин скончался. На церемонии прощания с ним, прошедшей в Петербурге, побывали Путин и Аркадий Ротенберг.

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14:35    
вован прилетит и будет ПЛАКАТЬ

13:57    
Ждем выставки в честь тренера Путина Леонида Усвяцова.

Страница 1-ая (всего: 1)
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