В Петербурге откроется фотовыставка в честь тренера Путина Анатолия Рахлина

Сегодня, 21 ноября, в центре ТАСС Северо-Запад прошла пресс-конференция, посвященная 50-летию петербургского "Клуба Дзюдо Турбостроитель", передает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

В честь данного события в городе на Неве пройдет несколько официальных мероприятий. В частности, 28 октября в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца состоится открытие фотовыставки "Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декабристов, 21. Прикосновение к истокам", посвященной истории ленинградского-петербургского клуба дзюдо.

Во времена СССР в бывших конюшнях князей Юсуповых находился спортзал ДСО "Труд". Там тренировались самбисты и борцы-вольники. В 1964 году к тренеру Анатолию Рахлину в секцию по самбо пришли заниматься новички-подростки, среди которых был 12-летний Владимир Путин.

В 2013 году Рахлин скончался. На церемонии прощания с ним, прошедшей в Петербурге, побывали Путин и Аркадий Ротенберг.