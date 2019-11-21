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13:58

Путина попросят оценить слова Минюста о "преувеличенной" проблеме домашнего насилия в РФ

фото ЗакС политика Путина попросят оценить слова Минюста о "преувеличенной" проблеме домашнего насилия в РФ

Инна Шейкина, мать Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой оценить заявление Минюста о том, что обратившиеся в ЕСПЧ из-за домашнего насилия женщины пытаются «подорвать правовые механизмы» в России, передает «МБХ медиа».

Пока Шейкина не обращалась с заявлением к президенту официально. С той же просьбой она обратилась к генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

По словам Шейкиной, ее потрясли слова представителей Минюста. «Они сначала не защитили, потом сделали виноватой, что из-за таких, как она, подрывается система, и вообще проблему домашнего насилия сложно решить», - пояснила она.

Дело Грачевой рассматривается в числе жалоб четырех россиянок, пострадавших от домашнего насилия. В ответе на вопросы ЕСПЧ Минюст заявил, что правительство России не рассматривает домашнее насилие как «серьезную проблему». В Минюсте считают недоказанным то, что большинство жертв домашнего насилия в России – женщины, а об обратившихся в ЕСПЧ россиянках заявили, что они «пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».

Параллельно с позицией Минюста в России ведется работа над законопроектом о домашнем насилии. В первый раз его вносили в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О нем заговорили снова после ряда резонансных событий, связанных с домашним насилием. Новый толчок к обсуждению дало дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца после многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств. На момент задержания девушкам было 17-19 лет.

В законе о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Также в нем будет прописано понятие «преследование» и запрет для общественных организаций на обращение в силовые структуры без желания потерпевшего.

 

Пока домашнее насилие в России декриминализовано с 2017 года по предложению сенатора Елены Мизулиной. Сейчас побои в отношении близких родственников на первый раз караются административными штрафами в 5-30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.

 

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16:11    
15:27 Ути-пути, какие блаародные представители власти.
Бывший депутат Заксобрания Иркутской области единоросс Андрей Кайдаш предстал перед судом. Мужчину обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По данным ряда СМИ, чиновник насиловал собственную 4-летнюю дочь. Получили 14 лет.

15:27    
14.30 Вы много знаете случаев ДОМАШНЕГО насилия представителей власти, чтобы они под себя декриминизировали домашнее насилие и не отвечали за него? Я не знаю не одного случая, а вот не представители власти распустились по полной.

14:30    
Почему везде, где могут вспомнить, представители власти "закручивают гайки", криминализируют относительно лёгкие правонарушения, увеличивают наказания, сроки, штрафы, но не в случае домашнего насилия? Здесь всё наоборот. Может быть потому, что привыкли к своей вседозволенности, дикому барству, личному беспределу и не хотят ограничивать себя даже дома?

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