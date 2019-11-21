Суд в Австрии разрешил выдать РФ обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта

Земельный суд Вены решил отправить в Россию бывшего чиновника Министерства культуры Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, пишет "Интерфакс". Данное постановление было принято еще 15 октября, после обжаловано, однако в законную силу пока не вступило. Жалобу рассмотрят лишь 7 января 2020 года.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорный орган направлял в Минюст Австрии запрос о выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Мазо еще в декабре 2018 года.

Мазо – фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Первое из них – так называемое дело реставраторов, о хищении 100 млн рублей из госсредств, выделенных на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге. Мазо освободили сразу после соглашения приговора.

Во втором деле о мошенничестве фигурирует сумма ущерба в 450 млн рублей. Мазо в то время был за пределами в России, его арестовали заочно. По этому делу, а также по «делу реставраторов» проходит также бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.