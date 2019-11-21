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14:31

Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

фото ЗакС политика Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продажи электронной техники без российского программного обеспечения, передает РИА «Новости».

Запрет распространится в том числе на смартфоны и компьютеры. Начать действовать он может с 1 июля 2020 года. Перечень товаров, ПО и порядок его установки определит правительство. Авторы законопроекта – депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко – при внесении указали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

По версии авторов инициативы, такой закон защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний. Те же депутаты внесли и законопроект об административной ответственности за нарушение их инициативы. Штраф в нем для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Это предложение пока не прошло даже первое чтение.

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