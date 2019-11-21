Петрозаводская чиновница лишится должности из-за чрезмерно эмоциональной заметки про мусор

Руководитель управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен будет уволена с занимаемого ей поста из-за критической заметки "ВКонтакте", передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Минувшим днем, 20 ноября, Лесонен написала в соцсети полный возмущения пост о плачевном состоянии двора, в котором живет. Прикрепив к сообщению фотографию, на которой изображен контейнер под пластик и разбросанный вокруг него мусор, женщина назвала "ответственных" за это безобразие граждан "мразями".

"Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо. Потому что Я ЗДЕСЬ ЖИВУ!" - сетует Лесонен (орфография сохранена).

На данный момент эмоциональный пост удален. Комментировать свое увольнение Лесонен отказалась. Ранее она являлась главой ГТРК "Карелия". Известно также, что чиновница приходится супругой министру культуры Карелии Алексею Лесонену.