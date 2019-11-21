Госдума одобрила миллионные штрафы за повторный отказ передавать ФСБ ключи шифрования

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов для организаторов распространения информации за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, передает «Интерфакс».

Принятый закон вводит штрафы за повторный отказ для физлиц – 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 100-500 тысяч рублей, для юрлиц – 2-6 млн рублей. Пока подобные нарушения караются штрафами в 3-5 тысяч для граждан, 30-50 – для должностных и 800 тысяч – 1 млн для юрлиц.

Этот же закон увеличивает штрафы за повторное «неисполнение обязанности хранить и представлять» правоохранителям информацию о «фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений» пользователей и информацию о последних. Штрафы за повторное нарушение грозят такие же, что и за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования.

В России с 2017 года за отказ передать ключи шифрования заблокирован Telegram. Несмотря на попытки Роскомнадзора ограничить к нему доступ, мессенджер успешно работает, и им пользуются, в том числе, многие политики.