Шаведдинов вышел из отдела полиции и попал в "черный список" Мосгордумы вместе с Соболь

Правоохранители отпустили из отделения полиции сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, в чем заключались претензии к нему на этот раз – неясно.

По словам Шаведдинова, полицейские поругались между собой и пытались «понять, нафига им вообще сказали» задерживать его. После выхода из отдела полиции сотрудник ФБК вместе с коллегой Любовью Соболь отправился в Мосгордуму на встречу с депутатом Еленой Шуваловой. Однако на входе выяснилось, что их внесли в «черный список», запретив вход в городской парламент, несмотря на выписанные депутатом пропуска.

Шувалова в разговоре с «Дождем» заявила, что обсудит этот инцидент с руководителем службы безопасности Мосгордумы.

Шаведдинова задержали днем 21 ноября. Это уже четвертое его задержание за последний месяц. Каждый раз повод для этого остается неизвестен. «Наверное, просто соскучились», - предположил Шаведдинов после второго раза.