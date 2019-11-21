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16:00

Смольный согласовал КПРФ митинг против повышения цен и тарифов

фото ЗакС политика Смольный согласовал КПРФ митинг против повышения цен и тарифов

Петербургские коммунисты проведут 1 декабря на площади Ленина митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте и роста коммунальных платежей. В четверг, 21 ноября, представителям КПРФ позвонили из комитета по вопросам законности и сообщили, что мероприятие согласовано, сообщила ЗАКС.Ру руководитель горкома партии Ольга Ходунова.

Организаторы акции намерены затронуть и другие общественно-политические темы.

- Это и принятый бюджет на 2020 год, это и повышение ЖКХ, повышение в два раза платы за капремонт, фактически свернутые социальные проекты. Мы будем говорить и о переезде СПбГУ, о Лесотехнической академии, саде на Неве, - перечислила Ходунова.

Она также призвала выйти к Финляндскому вокзалу все протестные группы города, которым есть что сказать. Начало акции запланировано на 13-00.

Ранее представители КПРФ выступили в Законодательном собрании с критикой проекта бюджета на 2020 год. Ходунова назвала его «проектом голодного пайка».

Напомним, в Смольном заявили, что стоимость разового проезда в общественном транспорте в 2020 году увеличится на 10 рублей. Поездка по проездным карточкам при этом вырастет на 2 рубля.

Городские власти не поддержали идею отказаться погашать из бюджета облигационный займ АО «Западный скоростной диаметр». Оппозиционеры предлагали направить эти деньги на социальные нужды, в том числе дополнительные субсидии транспортным перевозчикам, которые бы позволили сдержать рост проездных тарифов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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