Жену главы ФБК вызывали в СК из-за отказа супруга удалять фильм "Он вам не Димон"

Супругу главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова вызывали на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела из-за отказа удалять из интернета фильм "Он вам не Димон", пишет "МБХ медиа".

"Она воспользовалась полностью 51 статьей Конституции. Следователь начал задавать вопросы, характеризующие меня. Она полностью отказалась [отвечать]", - рассказал соратник Алексея Навального.

Впрочем, продолжил Жданов, от визита его супруги в СК была польза, так как ей удалось сфотографировать "дорожную карту" действий следователей, которые они намерены предпринять в его отношении.

"У них явно есть KPI, планы и что-то еще по уголовному преследованию меня. Это говорит о том, что дело планируется. Политический заговор не у Федеральной службы судебных приставов, а где-то выше", - полагает Жданов.

Ранее глава ФБК стал фигурантом уголовного дела о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ) из-за отказа удалять фильм про российского премьера Дмитрия Медведева. Жданова уже вызывали на допрос в СК в качестве подозреваемого.