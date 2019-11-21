Суд пересмотрит дело секретаря ИКМО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд Петербурга 21 ноября отменил штраф в размере 1000 рублей в отношении секретаря избирательной комиссии МО «Екатерингофский» Лидии Островской. Ее дело направили на новое рассмотрение в мировом суде, сообщил Telegram-канал «Правозащитное Яблоко в Питере».

Островская 26 сентября была привлечена к административной ответственности за неисполнение решения Городской избирательной комиссии (ст. 5.3 КоАП). Вопреки распоряжению Горизбиркома, она отказывалась регистрировать кандидатами в муниципальные депутаты руководителя предвыборного штаба Навального Александра Шуршева и члена его команды Полины Костылевой.

Административная ответственность предусматривала запрет на работу в избирательной системе в течение пяти лет.

Костылева пришла на рассмотрение апелляции в качестве слушателя. Однако судья Ольга Ткачева попросила бывшую кандидатку покинуть зал, объяснив, что секретарь ИКМО может пожелать вызвать ее в качестве свидетеля. При этом сына Островской, председателя ТИК № 29 Бориса Островского удалиться не просили, написала экс-кандидатка в своем Facebook.

Напомним, ИКМО «Екатерингофский» неоднократно оказывалась в центре скандалов в ходе муниципальной кампании. Муниципальный избирком в июне скрыл от независимых кандидатов информацию о принятии решения о дате назначения выборов. Горизбирком назначил новые сроки принятия решения, чтобы все желающие могли подать документы. Однако оппозиции массово отказали в регистрации. Восстановить свои права кандидаты смогли только через ГИК.

Ранее Островская была замечена в других скандалах в ходе избирательных кампаний. В мае 2018 года она попала в реестр нарушений, составленный ЗАКС.Ру и «Наблюдателями Петербурга».

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