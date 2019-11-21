Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

17:23

Суд пересмотрит дело секретаря ИКМО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Суд пересмотрит дело секретаря ИКМО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд Петербурга 21 ноября отменил штраф в размере 1000 рублей в отношении секретаря избирательной комиссии МО «Екатерингофский» Лидии Островской. Ее дело направили на новое рассмотрение в мировом суде, сообщил Telegram-канал «Правозащитное Яблоко в Питере».

Островская 26 сентября была привлечена к административной ответственности за неисполнение решения Городской избирательной комиссии (ст. 5.3 КоАП). Вопреки распоряжению Горизбиркома, она отказывалась регистрировать кандидатами в муниципальные депутаты руководителя предвыборного штаба Навального Александра Шуршева и члена его команды Полины Костылевой. 

Административная ответственность предусматривала запрет на работу в избирательной системе в течение пяти лет.

Костылева пришла на рассмотрение апелляции в качестве слушателя. Однако судья Ольга Ткачева попросила бывшую кандидатку покинуть зал, объяснив, что секретарь ИКМО может пожелать вызвать ее в качестве свидетеля. При этом сына Островской, председателя ТИК № 29 Бориса Островского удалиться не просили, написала экс-кандидатка в своем Facebook.

Напомним, ИКМО «Екатерингофский» неоднократно оказывалась в центре скандалов в ходе муниципальной кампании. Муниципальный избирком в июне скрыл от независимых кандидатов информацию о принятии решения о дате назначения выборов. Горизбирком назначил новые сроки принятия решения, чтобы все желающие могли подать документы. Однако оппозиции массово отказали в регистрации. Восстановить свои права кандидаты смогли только через ГИК.

Ранее Островская была замечена в других скандалах в ходе избирательных кампаний. В мае 2018 года она попала в реестр нарушений, составленный ЗАКС.Ру и «Наблюдателями Петербурга».      


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:23 СМИ: Экс-министр транспорта Соколов может стать первым вице-губернатором Петербурга

19:59 "Мужчины более ранимые": Матвиенко и Володин в шутку поспорили о женщинах в политике

19:36 Московский мундеп просит Путина проверить "Ночлежку" на иноагента из-за планов открыть приют для бездомных

19:20 Строившийся с 2013 года ЖК «Ижора Парк» ввели в эксплуатацию

18:59 Суд зарегистрировал иск сотрудников ФБК к Путину

18:49 Бороться с сосульками в Приморском районе будут при помощи автовышки   1

18:14 Свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

18:12 Комиссия ЗакСа намерена скрупулезно изучить деятельность Федерации профсоюзов Петербурга   2

17:33 Сотрудники ФСБ привезли на допрос в СК замглавы Росалкогольрегулирования

17:31 Подростка из Курска оштрафовали по делу о свастике из-за отрывка из "Тома и Джерри"

17:23 Муниципал: Суд пересмотрит дело секретаря ИКМО «Екатерингофский»

16:55 Жену главы ФБК вызывали в СК из-за отказа супруга удалять фильм "Он вам не Димон"

16:27 Навальный поведал про "космические богатства" Рогозина   3

16:19 Володин и Макаров открыли мемориальную доску в память о Селезнёве

16:00 Смольный согласовал КПРФ митинг против повышения цен и тарифов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru