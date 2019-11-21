Подростка из Курска оштрафовали по делу о свастике из-за отрывка из "Тома и Джерри"

Комиссия по делам несовершеннолетних в Курске оштрафовала подростка на тысячу рублей по делу о демонстрации нацистской символики в отрывке мультфильма «Том и Джерри», передает «МБХ медиа».

По словам молодого человека, комиссия не принимала ходатайства и выносила решение с нарушениями. Он намерен обжаловать штраф. «Было ощущение, что я попал в цирк, а не на комиссию», - заявил подросток.

Ставший поводом для протокола по ст. 20.3 (публичная демонстрация нацистской символики) фрагмент мультфильма подросток опубликовал в соцсетях. В нем с помощью монтажа на теле Тома размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждает Тома под звуки гимна СССР.

Также на подростка составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в соцсетях). Поводом стал пост во «ВКонтакте» с «ненормативной лексикой» и «явным неуважением к президенту и правительству».