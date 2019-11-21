18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:31

Подростка из Курска оштрафовали по делу о свастике из-за отрывка из "Тома и Джерри"

фото ЗакС политика Подростка из Курска оштрафовали по делу о свастике из-за отрывка из "Тома и Джерри"

Комиссия по делам несовершеннолетних в Курске оштрафовала подростка на тысячу рублей по делу о демонстрации нацистской символики в отрывке мультфильма «Том и Джерри», передает «МБХ медиа».

По словам молодого человека, комиссия не принимала ходатайства и выносила решение с нарушениями. Он намерен обжаловать штраф. «Было ощущение, что я попал в цирк, а не на комиссию», - заявил подросток.

Ставший поводом для протокола по ст. 20.3 (публичная демонстрация нацистской символики) фрагмент мультфильма подросток опубликовал в соцсетях. В нем с помощью монтажа на теле Тома размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждает Тома под звуки гимна СССР.

Также на подростка составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в соцсетях). Поводом стал пост во «ВКонтакте» с «ненормативной лексикой» и «явным неуважением к президенту и правительству».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20 ноября, 9:29 Политолога Крашенинникова оштрафовали за пост о судьях в Telegram

15 ноября, 11:25 В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"

1 ноября, 15:57 На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти

28 октября, 14:04 Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

28 октября, 13:33 На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти из-за поста в Telegram о судьях

24 октября, 11:24 Не дождавшись квартиры, сирота порвал Конституцию и получил штраф за неуважение к власти

10 октября, 11:26 Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

8 октября, 10:54 На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

4 октября, 16:46 В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

30 сентября, 12:25 Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:23 СМИ: Экс-министр транспорта Соколов может стать первым вице-губернатором Петербурга

19:59 "Мужчины более ранимые": Матвиенко и Володин в шутку поспорили о женщинах в политике

19:36 Московский мундеп просит Путина проверить "Ночлежку" на иноагента из-за планов открыть приют для бездомных

19:20 Строившийся с 2013 года ЖК «Ижора Парк» ввели в эксплуатацию

18:59 Суд зарегистрировал иск сотрудников ФБК к Путину

18:49 Бороться с сосульками в Приморском районе будут при помощи автовышки   1

18:14 Свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

18:12 Комиссия ЗакСа намерена скрупулезно изучить деятельность Федерации профсоюзов Петербурга   2

17:33 Сотрудники ФСБ привезли на допрос в СК замглавы Росалкогольрегулирования

17:31 Подростка из Курска оштрафовали по делу о свастике из-за отрывка из "Тома и Джерри"

17:23 Муниципал: Суд пересмотрит дело секретаря ИКМО «Екатерингофский»

16:55 Жену главы ФБК вызывали в СК из-за отказа супруга удалять фильм "Он вам не Димон"

16:27 Навальный поведал про "космические богатства" Рогозина   3

16:19 Володин и Макаров открыли мемориальную доску в память о Селезнёве

16:00 Смольный согласовал КПРФ митинг против повышения цен и тарифов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru