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18:12

Комиссия ЗакСа намерена скрупулезно изучить деятельность Федерации профсоюзов Петербурга

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа намерена скрупулезно изучить деятельность Федерации профсоюзов Петербурга

Члены постоянной комиссии ЗакСа по соцполитике и здравоохранению решили поинтересоваться у представителей профильных ведомств города тем, как и выполняет ли свою функцию Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

В частности, вице-губернатору Евгению Елину направлен запрос о количестве профсоюзных объединений, которые приняли участие в работе межведомственной комиссии при правительстве города по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженностей по зарплатам петербургским рабочим.

У и.о. главы судебного департамента Рудольфа Вельтмандера спросили, участвуют ли члены Федерации профсоюзов в делах по защите социально-трудовых прав граждан в судах Северной столицы.

Начальника Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова попросили проанализировать статистику жалоб на Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов и - если понадобится - провести комплексную проверку вуза.

У главного госинспектора труда в Петербурге Александра Кротова поинтересовались количеством поступивших от федерации обращений и жалоб по вопросу нарушения действующего законодательства в области социально-трудовых прав граждан, а также о степени и роли участия профсоюзных объединений в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, в том числе в расследовании несчастных случаев на предприятиях.

Кроме того, у прокурора Петербурга Сергея Литвиненко и главы местного отделения ПФР Зинаиды Бахчевановой спросили о том, сколько от поступало жалоб и обращений от городских профсоюзов по вопросу нарушения закона в области трудовых прав граждан.

И, наконец, у председателя общественной организации "Ленинградская Федерация профсоюзов" Владимира Дербина комиссия запросила копии различных внутриведомственных договоров.

"Уже давно было огромное количество обращений о том, что профсоюзы в нашей стране сегодня не выполняют главную свою функцию - защиту прав граждан, они решают лишь функции защиты своих собственных интересов, а еще больше - своей собственности. Профсоюзы сегодня занимают чужое место, они не решают вопросы защиты прав граждан, зато хорошо решают вопросы доходов от собственности и направления финансовых потоков мимо бюджета", - прокомментировал инициативу комиссии депутат Максим Резник.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:31    
Лучше провертье депутата Вишневского! Больше пользы будет!

18:21    
грязные руки прочь от СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Страница 1-ая (всего: 1)
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