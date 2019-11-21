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19:36

Московский мундеп просит Путина проверить "Ночлежку" на иноагента из-за планов открыть приют для бездомных

фото ЗакС политика Московский мундеп просит Путина проверить "Ночлежку" на иноагента из-за планов открыть приют для бездомных

Депутат округа Беговой в Москве Зоя Андрианова обратилась к президенту Владимиру Путину из-за планов петербургской благотворительной организации «Ночлежка» открыть приют для бездомных.

Адрианова утверждает, что жители района категорически против открытия этого приюта. По ее мнению, в район в пяти километрах от Кремля «будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями», и это приведет к тому, что детские площадки, подъезды, подвалы и чердаки домов придут в «антисанитарное состояние».

Депутат подчеркнула, что приюты для бездомных нужно открывать с дезинфекционной станцией, как того требуют санитарные планы. При этом в проекте приюта «Ночлежки» такого не предусмотрено, говорится в заявлении.

Андрианова в обращении указала, что «Ночлежка» получает иностранное финансирование, и обратила внимание, что о планах организации пишут «либеральные оппозиционные СМИ» и зарубежные издания. Также депутат заявила, что «Ночлежка» с 1993 года инициирует «создание избирательных участков для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации, на выборах федерального уровня в Санкт-Петербурге и других регионах страны». Она просит Путина поручить Минюсту проверить организацию на предмет присвоения статуса иноагента.

Директор фонда Григорий Свердлин прокомментировал намерения Андриановой, подчеркнув, что фонд не занимается политикой, а иностранные источники финансирования составляют около 15% от всех, с чем можно ознакомиться в годовых отчетах организации. «Так что статус иностранного агента к нам не применим. И никаких проверок мы не боимся, нас уже сто раз проверяли», - написал Свердлин в Facebook.

Приют для бездомных в Москве «Ночлежка» планирует открыть в 2020 году. Как пишет «Медуза» организация проводила встречи с местными депутатами и жителями округа, на встречах в сентябре депутаты Андрианова и Александра Андреева (округ Лефортово) высказались категорично против проекта, а затем организовали сбор подписей.  

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