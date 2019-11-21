СМИ: Экс-министр транспорта Соколов может стать первым вице-губернатором Петербурга

Бывший министр транспорта Максим Соколов может стать первым вице-губернатором Петербурга, заявил политолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

По его информации, назначение может случиться в ближайшие недели, и экс-министр поможет «в реализации гиганских планов перемен», анонсированных губернатором Петербурга Александром Бегловым. Источник информации не указывается.

На сайте Смольного указаны 10 действующих вице-губернаторов, ни у одного нет должности «первого», заметил «Коммерсантъ». Комментариев от Смольного и ПАО «Группа ЛСР», которую возглавляет Соколов, пока нет. 19 ноября экс-министр был на встрече с Бегловым, на вопрос о ней Соколов говорил, что ЛСР – один из крупнейших застройщиков Петербурга, и проекты могут обсуждаться различные.

Еще несколько лет назад ходили слухи о том, что Соколов может стать губернатором Петербурга после Георгия Полтавченко. Тогда же на место спикера ЗакСа прочили бывшего главу Приморского района Андрея Кутепова, действующего сенатора. Однако это назначение так и не состоялось, и место Полтавченко после выборов в 2019 году занял Беглов.

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