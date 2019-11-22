18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:30

Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее

фото ЗакС политика Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее

Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили доклад «Концепция доброй власти», в котором рекомендовали властям, в том числе, отказаться от принятия новых ограничительных законопроектов, пишет «Коммерсантъ».

Авторы доклада пришли к выводу, что социальная ниша «доброй» власти была ослаблена в ходе пенсионной реформы. При этом ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с текущими практиками. На первый план выходит образ «сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти», что вступает в прямое противоречие с запросами общества, которое стремится  «стать добрее», считают эксперты.

Образ «злой» власти оказывает «невротическое воздействие» на общество, вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», девальвирует ценности «стабильности» и «усиливает внутреннее напряжение», указали эксперты. Они посоветовали властям «дозировать повестку», связанную с наказаниями и запретами, в том числе принимать меньше новых ограничительных инициатив. Руководствоваться эксперты рекомендуют «моральными принципами». Президент фонда Михаил Виноградов подчеркнул, что власти «должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:43   Бордунов  
10:53 Насральный, давно известно, что вы Сашей любите жесткое БДСМ. Вот и ублажайте друг друга, а не тащите в политику свои перверсии.

11:14    
10:53 А тебе, психопату, вообще противопоказано смотреть этот бесконечный "политический театр кабуки". У тебя от этого не неврозы, а садо-мазохистский маниакальный психоз обостряется.

10:53   Бордунов  
"Невротическое воздействие" на общество оказывает мягкотелость власти к антироссийским проплаченным выступлениям агентов госдепа, их наглость, лживость с целью расшатывания устоев государства. Раздражают бесконечные шоу каждый день, на которых ярые антироссийские "эксперты",как отечественные, так и импортные, поливают Россию до неприличия,  получая за это баснословные гонорары. За эту гадость вчера Добродеев получил награду?

10:14    
Витиевато и безрезультатно...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:58 Удальцов: Медведев вновь рвется в президенты

14:55 Муниципал: «Яблочник» через суд вернул победу на выборах в МО № 7

14:40 Цитируемость Беглова в социальных сетях за октябрь резко упала

14:21 Навальный считает "бредятиной" логотип для Петербурга за 7 млн рублей

13:57 Бывшего директора "Водоканала" поместили под домашний арест

13:41 Муниципал: Суд заслушал свидетелей по делу о расформировании ИКМО "Сергиевское"   1

13:40 КСП изучит ущерб, нанесенный бюджету при ремонте парка "Екатерингоф"

13:23 В Петербурге планируют начать награждать социально-ответственных работодателей

13:19 Думские эсеры готовят законопроект о прямых выборах мэров

12:59 Директор ФСИН пообещал искоренить пытки в колониях   1

12:58 Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря   6

12:41 В ЗакСе обсудили проблемы трудоустройства предпенсионеров   1

12:39 Загрязнителей воды в Усть-Ижоре накажут рублем

12:32 Суд отказался принять иск ФБК к Путину   3

12:10 Муниципал: Активисты МО "Васильевский" оспорят в суде вырубку здоровых деревьев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru