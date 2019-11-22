Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее

Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили доклад «Концепция доброй власти», в котором рекомендовали властям, в том числе, отказаться от принятия новых ограничительных законопроектов, пишет «Коммерсантъ».

Авторы доклада пришли к выводу, что социальная ниша «доброй» власти была ослаблена в ходе пенсионной реформы. При этом ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с текущими практиками. На первый план выходит образ «сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти», что вступает в прямое противоречие с запросами общества, которое стремится «стать добрее», считают эксперты.

Образ «злой» власти оказывает «невротическое воздействие» на общество, вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», девальвирует ценности «стабильности» и «усиливает внутреннее напряжение», указали эксперты. Они посоветовали властям «дозировать повестку», связанную с наказаниями и запретами, в том числе принимать меньше новых ограничительных инициатив. Руководствоваться эксперты рекомендуют «моральными принципами». Президент фонда Михаил Виноградов подчеркнул, что власти «должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».