Правозащитники просят СК проверить слова Кадырова об "убийстве и запугивании" интернет-хамов

Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания глава Чечни Рамзана Кадырова из-за его слов о необходимости убивать и сажать за оскорбления в интернете, передает «МБХ медиа».

По словам члена совета «Мемориала» Олега Орлова, у правозащитников «нет ни малейшей надежды» на то, что они добьются возбуждения уголовного дела. «Но мы просто обязаны это делать. Мы надеемся, что это безнадежное дело когда-либо приведет к успеху», - сказал Орлов.

По мнению «Мемориала», спорными высказываниями Кадыров «публично подрывал авторитет органов республиканской и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям».

«Мы воспринимаем эти слова как прямую угрозу, которая может иметь тяжкие последствия для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей Чеченской Республики. Подобные заявления должностных лиц ЧР в прошлом уже неоднократно приводили к совершению тяжких преступлений», – заявили правозащитники.

На слова Кадырова о наказаниях за оскорбления в интернете обратили внимание в ноябре. Согласно переводу с чеченского языка, он заявил, что интернет-хамов нужно остановить, «убивая, сажая, пугая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не видит необходимости в проверке этих слов. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил СМИ в неправильном переводе. Сам Кадыров объяснял свои словам особенностями этикой народов Кавказа – адатом.