ЗакС намерен освободить соцпредпринимателей от имущественного налога

Социальные предприятия Петербурга, в штате которых работают люди с ограниченными возможностями, многодетные родители, пенсионеры и предпенсионеры, планируется освободить от налога на имущество. Соответствующую инициативу 22 ноября одобрил комитет по законодательству петербургского парламента.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов и председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Четырбок заявил, что в Петербурге в настоящее время только пять компаний попадают под требования законопроекта. Депутат от КПРФ Александр Рассудов назвал это число мизерным и предложил освободить эти предприятия и от ряда других налогов.

Напомним, ранее ЗакС принял в первом чтении законопроект о налоговых льготах для социальных предприятий.

Сергей Еремеев

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