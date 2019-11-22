В Госдуме предложили изымать имущество у родственников наркоторговцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции работает над законопроектом, который позволит конфисковать имущество родственников наркоторговцев, передает ТАСС.

По словам главы комитета Василия Пискарева, депутаты предлагают конфисковывать доходы не только у наркоторговцев, но и «у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства».

«Если во время расследования появляется подозрение, что у кого-то из родственников, знакомых [наркодилера] активы превышают возможности их доходов, то появляется такая возможность», - сказал Пискарев. Он пояснил, что возможность изъять имущество появится, если эти лица не смогут доказать законное происхождение имущества. Кроме того, Пискарев анонсировал подготовку поправок, которые позволят блокировать счета, используемые для перевода денег от наркоторговли.

Ранее Конституционный суд признал подобную норму законной в отношении родственников и друзей коррупционеров, передают «Ведомости». Решение было связано с делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. У него и членов его семьи изъяли имущество на сумму более 9 млрд рублей, сделав вывод, что их официальные заработки явно не позволяли покупать автомобили и недвижимость в таком количестве.

Захарченко в октябре был приговорен к 12,5 годам заключения и штрафу в 118 млн рублей. В 2016 году в его квартире нашли баснословные суммы наличных денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.