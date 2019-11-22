18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:18

Родственники жертв домашнего насилия просят Минюст проверить замминистра на профпригодность

фото ЗакС политика Родственники жертв домашнего насилия просят Минюст проверить замминистра на профпригодность

Родственники четырех женщин из разных регионов России, погибших от домашнего насилия, просят главу Минюста Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя Михаила Гальперина из-за слов последнего о «преувеличении» проблемы, сообщили в «Зоне права».

В письме заявители выражают «глубокое возмущение» позицией Гальперина по проблеме домашнего насилия. Они просят Коновалова рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности Гальперина и соответствии его занимаемой должности.

Письмо подписали родственники погибших Гульназ Бадертдиновой, Анны Овчинниковой, Регины Гагиевой и Яны Савчук, уточняет «Медуза». Последнюю бывший сожитель убил вскоре после приезда участковой Натальи Башкатовой, которая в ответ на вызов о конфликте сказала женщине: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». В июле суд в Орле приговорил Башкатову к двум годам колонии-поселения по обвинению в халатности.

Возмущение вызвал ответ Минюста на вопросы ЕСПЧ по жалобе россиянок, пострадавших от домашнего насилия. В ответе за подписью Гальперина как официального представителя РФ при ЕСПЧ говорилось, что российские власти не рассматривают домашнее насилие как «серьезную проблему», счел недоказанным то, что большинство жертв домашнего насилия в России – женщины, а пожаловавшихся россиянок упрекнул в попытке «подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».

Накануне к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить заявления Минюста обратилась Ирина Шейкина – мать Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:58 Удальцов: Медведев вновь рвется в президенты

14:55 Муниципал: «Яблочник» через суд вернул победу на выборах в МО № 7

14:40 Цитируемость Беглова в социальных сетях за октябрь резко упала

14:21 Навальный считает "бредятиной" логотип для Петербурга за 7 млн рублей

13:57 Бывшего директора "Водоканала" поместили под домашний арест

13:41 Муниципал: Суд заслушал свидетелей по делу о расформировании ИКМО "Сергиевское"   1

13:40 КСП изучит ущерб, нанесенный бюджету при ремонте парка "Екатерингоф"

13:23 В Петербурге планируют начать награждать социально-ответственных работодателей

13:19 Думские эсеры готовят законопроект о прямых выборах мэров

12:59 Директор ФСИН пообещал искоренить пытки в колониях   1

12:58 Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря   6

12:41 В ЗакСе обсудили проблемы трудоустройства предпенсионеров   1

12:39 Загрязнителей воды в Усть-Ижоре накажут рублем

12:32 Суд отказался принять иск ФБК к Путину   3

12:10 Муниципал: Активисты МО "Васильевский" оспорят в суде вырубку здоровых деревьев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru