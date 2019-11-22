Активисты вышли отстоять "Сад на Неве" к "Невской ратуше"

Активисты, недовольные будущей застройкой "Сада на Неве" на Смольной набережной, организовали очередную серию одиночных пикетов. На этот раз они вышли к зданию "Невской ратуши", куда переехало большинство комитетов Смольного, и представили отчет об акции в своей группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Адресовав претензии на плакатах суду, демонстранты утверждают, что своим стоянием на крыльце подарили чиновникам неприятный сюрприз.

"Работающие здесь чиновники точно не ожидали пикетов в защиту сада на Смольной набережной. Хотя именно они их заслужили как никто другой своим бездействием", - говорится в отчете.

Несмотря на то, что фракции "Яблока" и "Справедливой России" в парламенте вместе с активистами судятся за сохранение сада, их голосов в ЗакСе не хватило для того, чтобы заблокировать решение об исключении зеленой зоны из списка ЗНОП.

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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