Суд отказался принять иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к президенту Владимиру Путину, передает «Медиазона». В суде сообщили, что принятие этого иска «нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации». По словам представителей суда, к президенту не могут быть предъявлены требования в рамках административного судопроизводства. Сотрудники ФБК подали иск к Путину на фоне преследования организации после митингов в июле-августе в Москве. Они требуют признать незаконным бездействие президента как гаранта Конституции и считают иски к ним и признание организции иноагентом реакцией на расследования о коррупции чиновников. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен