Директор ФСИН пообещал искоренить пытки в колониях

Пытки в колониях на сегодняшний день нельзя назвать системным явлением, это отдельные эксцессы и в целом анахронизм, полагает директор ФСИН Александр Калашников, на которого ссылается "Интерфакс". Он пообещал побороть подобную практику.

"Сейчас не то время и мы не те люди, чтобы делать режим более жестким или принимать (к заключенным) репрессивные меры", - приводятся его слова.

Калашников также отметил важность повышения авторитета своей структуры, посетовав, что ФСИН в ряду силовых ведомств занимает не причитающееся ей место "на дальних берегах". Низкий статус, по его словам, находит свое отражение и в низких зарплатах (19-20 тысяч рублей).

Калашников, занявший свою должность в октябре, надеется на содействие Минюста и обеих палат Федерального собрания.

Отметим, что начиная с лета 2018 года, в интернет-СМИ попадают видеозаписи со сценами насилия в колониях. В последнее время такие случаи относились к Ярославской области, Карелии и Петербурга.