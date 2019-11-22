Думские эсеры готовят законопроект о прямых выборах мэров

Фракция "Справедливой России" в Госдуме, руководимая Сергеем Мироновым, заявила о работе над законопроектом, призванным ввести по всей стране форму прямых выборов мэров. По мнению эсеров, отсутствие этой нормы в значительной части городов является одним из главных бичей нынешнего российского политического устройства. Виновата в таком положении вещей, по мнению Миронова, "Единая Россия" и ее законотворческие хитрости, многие годы последовательно использовавшиеся в местных парламентах из-за численного превосходства в них представителей партии власти.

"В итоге мы видим ненормальную ситуацию, когда местная власть в лице ее руководителей совершенно не зависит от граждан. Это оборачивается тем, что местное самоуправление легко превращается в самоуправство, а для решения элементных местных проблем люди вынуждены обращаться к Президенту страны", - цитирует политика его сайт.

Миронов уверен, что закон прямого действия - Конституцию, где четко прописаны обязательные к исполнению принципы прямой демократии, нужно соблюдать, а не пытаться его обойти.