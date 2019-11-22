В Петербурге планируют начать награждать социально-ответственных работодателей

Депутаты петербургского Законодательного собрания обдумывают возможность разработки законопроекта о наградах для социально-ответственных работодателей, сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок в ходе заседания комитета 22 ноября.

По его словам, есть мнение, что единственный полностью социально-ответственный работодатель – это государство. Парламентарий заявил, что необходимо поощрять предпринимателей, полностью соблюдающих трудовой кодекс.

Четырбок спросил об отношении к этой инициативе у первого заместителя председателя комитета по труду и занятости Николая Рогачёва, который присутствовал на заседании. Чиновник ответил, что появление награды положительно отразиться как на работниках, так и на работодателях. Для последних это может стать стимулом для конкуренции в плане соцориентированности.

– Это было бы правильно в плане их, извините за жаргон, hr-бренда, в плане их репутации, – высказался Рогачёв о готовящемся законопроекте.

Напомним, на очередном заседании комитета по законодательству представители Смольного и ЗакСа обсудили выполнение в Петербурге государственной программы по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста.

Сергей Еремеев

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