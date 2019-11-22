Суд заслушал свидетелей по делу о расформировании ИКМО "Сергиевское"

Санкт-Петербургский городской суд допросил несостоявшихся кандидатов в мундепы и члена ТИК №22 от КПРФ по иску Горизбиркома о расформировании избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Свидетели рассказали, что на протяжении нескольких дней не могли подать документы о выдвижении и попасть внутрь помещения ИКМО. По их словам, после 18:00 часов комиссия закрывалась, несмотря на решение ГИКа о том, что ИКМО должно принимать документы «до последнего клиента». Суд поинтересовался у представителя муниципальной комиссии, как они собираются доказывать, что принимали документы. Представитель ИКМО сказал, что показания могут дать члены комиссии и кандидаты, у которых приняли документы.

– Кандидаты, которые с первого раза сдали все документы? – переспросил судья.

После молчания, он напомнил, что бремя доказывания лежит на ответчике. Также суд включил членов ИКМО в рассмотрение дела как заинтересованных лиц. Следующее заседание назначено на 29 ноября.

ЗАКС.Ру рассказывал, как потенциальные кандидаты с утра до вечера дежурили у ИКМО «Сергиевское» - и все равно не могли подать документы. В один из дней полицейским после двух вызовов к дверям комиссии пришлось остаться до самого вечера.

Подать документы в постоянно переезжающую комиссию «Сергиевского» удалось 48 кандидатам. По данным ГАС «Выборы», 10 человек после этого сами выбыли из избирательной гонки. В итоге в совет муниципалитета попали семь самовыдвиженцев, среди которых певица Юлия Михальчик, и 13 единороссов.

София Саттарова