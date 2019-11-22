Бывшего директора "Водоканала" поместили под домашний арест

Бывший директор ГУП "Водоканал" Евгений Целиков, задержанный накануне по делу о завышении цен на электричество, получил меру пресечения в виде домашнего ареста. В таком статусе он останется как минимум до 19 января, передает объединенная пресс-служба судов. Представители СК настаивали на помещение подозреваемого в СИЗО.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана). Из материалов дела следует, что в рамках контракта, заключенного ГУП с ООО "Развитие и инвестиции", "Водоканал" получал завышенные данные о ценах на электроэнергию, и Целиков является ответственным за подписание основанных на них счетов-фактур. Государственное предприятие признали потерпевшей стороной, а ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей. Это - те деньги, которыми экс-директор организации, согласно сообщению суда, "совместно с иными лицам завладел".