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14:55

«Яблочник» через суд вернул победу на выборах в МО № 7

фото ЗакС политика «Яблочник» через суд вернул победу на выборах в МО № 7

Василеостровский районный суд Петербурга 22 ноября принял решение, корректирующее состав муниципального совета МО № 7. Судья Лилия Чекрий отменила пересчет голосов по избирательному участку № 114, после которого место изначально проходившего в совет кандидата от «Яблока» Ивана Старикова занял единоросс Андрей Горячков.

Стариков рассказал ЗАКС.Ру, что в ночь после выборов у него на руках были копии протоколов всех избирательных участков. Согласно им, «яблочник» занимал пятое место и становился муниципалом. К утру 9 сентября в ГАС «Выборы» внесли данные со всех участков кроме УИК № 114.

- Утром я приехал в администрацию, сотрудников ИКМО уже не было, а на двери висел итоговый протокол. В нем по 114-му участку были другие цифры, отличающиеся от тех, которые были у меня, - вспоминает Стариков.

По его словам, кандидату от «Единой России» Горячкову приписали голоса, благодаря чему единоросс вытеснил «яблочника» из совета.

Позже в ИКМО объяснили, что на основании жалоб кандидатов-единоросов проводился переподсчет голосов. Стариков уверяет, что ни его, ни других кандидатов от «Яблока» на эту процедуру не приглашали.

«Яблочник» также рассказал, что в ходе судебных заседаний выяснилось, что переподсчет голосов производился также из-за потери первого экземпляра итогового протокола, который не довезли с участка до избирательной комиссии. 

- Они должны первый экземпляр привезти в ИКМО, но выяснилось, что каким-то чудесным образом протокол потерялся. А так как они по закону не могут использовать экземпляр номер 2, они провели переподсчет, - отметил Стариков.

По его словам в ходе судебных заседаний выступали специалистки юридического аппарата Горизбиркома Татьяна Гостищева и Дарья Мишутина. Обе представительницы ГИК поддержали позицию ответчика.

Судья, тем не менее, постановила отменить итоги пересчета и принять данные второго экземпляра итогового протокола. Стариков ожидает, что УИК и ИКМО будут подавать апелляцию на решение районного суда.

В случае, если решение будет оставлено в силе в муниципальном совете № 7 «Единую Россию» будут представлять пять человек, а «Яблоко» - три. Глава муниципалитета Сергей Степанов избрался как самовыдвиженец. Победившая на выборах представительница «Справедливой России» Нэлли Вавилина отказалась от мандата, оставшись в совете МО «Гавань», куда тоже избралась депутатом.

Напомним, ранее Московский районный суд отменил итоги голосования на избирательном участке №1393 в муниципальном округе «Новоизмайловское». Благодаря этому места в совете могут потерять единороссы Людмила Павлова и Валерий Жилкин вместе с самовыдвиженкой Анной Поцелуевой, которая работала руководителем аппарата МО «Новоизмайловское». Пройдут туда однофамилец «яблочника» из МО №7 самовыдвиженец Андрей Стариков, другой самовыдвиженец Максим Петров и кандидат от КПРФ Владимир Локтев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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