Удальцов: Медведев вновь рвется в президенты

Политик Сергей Удальцов призвал россиян повнимательнее отнестись к переменам в поведении премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором, как он выразился, давно все "поставили крест" и авторитет которого, как кажется со стороны, низок и в глазах народа, и в глазах оппозиции, и даже в глазах властных кругов. Несмотря на это, происходящее говорит Удальцову, что премьер всерьез всерьез претендует на то, чтобы во второй раз стать преемником нынешнего главы государства: именно поэтому звучат высказывания о реформировании "Единой России", о минусах практики самовыдвижения на выборах, а также происходят активные поездки по регионам и встречи с мэрами и губернаторами.

"Вариант с его возвращением в президенты не такой фантастический, вполне возможно, так и поступят, чтобы не рисковать. <...> Да, у Медведева будет невысокий рейтинг, его придется протаскивать с боями, но зато на этом фоне Путин на какой-нибудь новой должности будет опять смотреться очень выигрышно. Могу так сказать, Медведев четко показывает: он снова стремится стать преемником и рвется в президенты", - высказался политик на YouTube-канале "Левого фронта".

По словам Удальцова, он обратил внимание на эту тенденцию в подтверждение своей мысли - "никакого хорошего варианта, полезного для страны и народа вариант транзита не сулит". Имеется в виду, что передача власти Владимиром Путиным "в ручном режиме" любому человеку, пользующемуся его доверием, не обязательно Медведеву - это тупиковый путь.