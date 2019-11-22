ИТМО оштрафован на 500 тысяч рублей из-за обрушения корпуса на улице Ломоносова

Горсуд Петербурга оставил в силе решение о штрафе ИТМО в 500 тысяч рублей из-за обрушения дома №9 по улице Ломоносова, сообщили в КГИОП.

Здание Коммерческого училища, где расположен один из корпусов ИТМО – это объект культурного наследия регионального значения. В феврале 2019 года кровля здания и междуэтажные перекрытия обрушились при проведении ремонтных работ. При этом ведомство не получало заявления на выдачу задания на проведение комплексного обследования объекта культурного наследия до обрушения.

Согласно решению Петроградского суда Петербурга, университет должен к 11 октября 2021 года отреставрировать здание. ИТМО обжаловал это решение, Горсуд рассмотрит апелляционную жалобу 28 ноября.

Корпус ИТМО на Ломоносовской обрушился 16 февраля. В результате обрушения перекрытий никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.