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15:39

Депутат Цивилёв выступил в поддержку буквы Ё

фото ЗакС политика Депутат Цивилёв выступил в поддержку буквы Ё

На заседании комитета по законодательству петербургского парламента обсудили поправку, которой в тексте городского закона о меценатской деятельности предлагается поменять одну букву. Единоросс Алексей Цивилёв заявил, что не будет поддерживать законопроект, в котором слово «почётный» исправляется на «почетный».

Соавтор законопроекта Денис  Четырбок объяснил, что орфографическая корректировка понадобилась из-за формы диплома, которые будут вручаться петербургским меценатам.

Цивилёв заявил, что ему жалко бумаги, и он не будет поддерживать эту инициативу. Он посоветовал своим коллегам прочесть рассуждения Льва Толстого о букве Ё, а после рассказал собственную историю:

- В своё время меня заставили менять фамилию. В школе пришла учительница, сказала, что теперь Цивилёв с буквой Ё. Я поменял документы. Всё это правильно, потому что это многообразие русского языка.

Лев Толстой был одним из первых популяризаторов буквы Ё. Писатель включил её в свою «Новую азбуку» в 1875 году, хотя в то время в алфавит она не входила. Существует теория, согласно которой имя самого классика российской литературы читалось как «Лёв».  

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