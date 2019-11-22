Прокуратура и Центр "Э" прикрепили к делу Чупрунова детские фото и скриншоты соцсетей

Активист Павел Чупрунов в Facebook рассказал о своем визите в прокуратуру Приморского района по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

По словам Чупрунова, его дело по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией) заняло около 60 листов. В деле присутствуют детские фотографии активиста и скриншоты его постов из разных соцсетей. Судя по опубликованным документам, поводом стало размещение в соцсетях материалов, связанных с движением «Открытая Россия». «Осмотр страниц» активиста в соцсетях выполнил сотрудник Центра «Э».

Чупрунов заявил, что не считает себя виновным. Он упрекнул прокуратуру в том, что сам неоднократно жаловался в ведомство, – например, на работу ИКМО «Черная речка» – но его жалобы остались без должного внимания. Активист сообщил, что дело будет рассматриваться в мировом суде №165, дата пока неизвестна.

В сентябре Павел Чупрунов безуспешно пытался поучаствовать как кандидат в совет депутатов МО «Черная речка».

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения.